النهضة التونسية: مقاطعة الغالبية للانتخابات التشريعية رسالة شعبية واضحة للنظام



العالم-تونس

وأدانت الحركة في اجتماع المكتب التنفيذي مساء الأربعاء، برئاسة راشد الغنوشي خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء من جانب السلطة بقيادة قيس سعيد.



واستنكرت الحركة ما وصفته بمحاولات إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية، داعية للتقيد بقيم الأمن الجمهوري وأسس الدولة المدنية والديمقراطية.



كما أدانت تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي مطالبة بالكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب الذي تحولت حياته بعد "الانقلاب" إلى معاناة يومية بسبب تدني مقدرته الشرائية وانهيار اقتصادي موشك والبلاد المهددة بالإفلاس وعدم الإيفاء بتعهداتها المالية ويقلص فرص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.