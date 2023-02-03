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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يجري محادثات مع رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا في ماناغوا

الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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