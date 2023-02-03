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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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وزير الخارجية الايراني: اميركا لا زالت تسعى وراء المحادثات مع ايران ونحن لم نتهرب من طاولة المفاوضات مطلقا لكننا نسعى من خلالها لمصالحنا الوطنية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يجري محادثات مع رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا في ماناغوا
مسؤول أميركي: الخارجية الأميركية استدعت القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بشأن منطاد تجسس صيني يحلق في أجواء الولايات المتحدة
وزير خارجية الكيان الإسرائيلي: عدنا من الخرطوم بنعم ثلاث مرات "للسلام والمفاوضات والإعتراف بإسرائيل"
وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي: السودان اختار الانفتاح على الغرب والتخلي عن دعم حماس وهذا هو المسار الصحيح
وزير خارجية الكيان الإسرائيلي: الاتفاق مع السودان هو اتفاق سلام مقابل سلام
وزير خارجية الكيان الإسرائيلي: للسودان مصلحة بالاتفاق مع "إسرائيل" لفتح الأبواب أمام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى
وزير خارجية الكيان الإسرائيلي: سنساعد السودان بعد التوقيع على الاتفاق في المجالات كافة
وزير خارجية الكيان الإسرائيلي: الاتفاق مع السودان يفتح الباب على مزيد من الاتفاقات مع دول إفريقية
مراسلة العالم: ارتفاع عدد الإصابات إلى 5 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة على طريق حي الضاحية غرب مدينة درعا
وزير الخارجية الايراني: اميركا لا زالت تسعى وراء المحادثات مع ايران ونحن لم نتهرب من طاولة المفاوضات مطلقا لكننا نسعى من خلالها لمصالحنا الوطنية
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.