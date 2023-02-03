مباحثات بين القاهرة وموسكو حول القمة الافريقية الروسية المقبلة

العالم-مصر

وحسبما نقل موقع صدى البلد, أشار أوليج إلى تطلعه لمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الروسية المُقبلة، باعتبار مصر بوابة إفريقيا ، مشيداً بنجاح النسخة الأولى من القمة الإفريقية الروسية والتي عُقدت في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، تحت الرئاسة المشتركة لعبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير أشرف سويلم أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر فيما يخص قضايا القارة، والتطرق إلى العديد من القضايا الدولية المرتبطة بمستقبل العمل متعدد الأطراف وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسعة مجموعة العشرين لزيادة التمثيل الإفريقي، فضلاً عن مناقشة الأوليات التنموية للقارة الإفريقية والتأكيد على أهمية تحقيق أقصى استفادة من مخرجات القمة الإفريقية الروسية بما ينعكس بالنفع على الجانبين ويحقق المصالح المشتركة.