'الصحة' الفلسطينية: 224 شهيدا بينهم 53 طفلا خلال 2022

وبينت الصحة في تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال العام الماضي، الذي صدر يوم أمس الخميس، أن 53 طفلا شهيدا كانوا من بين مجموع الشهداء في العام ذاته.

وأشارت إلى أن أكثر من 10.500 مواطن فلسطيني أصيبوا خلال العام الماضي، جرى نقل 2.027 منهم إلى المستشفيات الفلسطينية (1.644 في محافظات الضفة و383 في محافظات قطاع غزة)، مضيفة أن 38% من مجموع الإصابات برصاص الاحتلال استهدفت الأجزاء العلوية من الجسم، و45% من الإصابات ناجمة عن الإصابة بالرصاص الحي، ما يدلل على تعمد الاحتلال إحداث أضرار جسيمة تصل إلى القتل.

ولم تسلم الطواقم والمنشآت الصحية من العدوان الإسرائيلي، حيث سجلت الوزارة 177 اعتداء بحق الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف خلال العام الماضي.