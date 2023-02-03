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مسؤول أميركي: الخارجية الأميركية استدعت القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بشأن منطاد تجسس صيني يحلق في أجواء الولايات المتحدة

الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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