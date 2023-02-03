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قبل بدء قمة مقررة لزيلينسكي مع زعماء اوروبا..

صفارات الانذار تنطلق في كييف وانحاء اوكرانيا

صفارات الانذار تنطلق في كييف وانحاء اوكرانيا
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت في كييف وعبر أنحاء أوكرانيا اليوم الجمعة، صفارات الإنذار اثر غارات جوية،  فيما من المقرر أن تبدأ قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي مع رئيس أوكرانيا في العاصمة كييف.

العالم - اوروبيا

واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولين كبارا من الاتحاد الأوروبي حملوا إلى كييف تعهدات لدعم أوكرانيا "مهما تطلب الأمر" لكنهم لم يمنحوا الدولة، التي تخوض حربا مع روسيا، موافقة سريعة على الانضمام إلى التكتل.

واستضاف زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو والذي تسبب في تدمير مدن وأودى بحياة عشرات الآلاف وأجبر الملايين على النزوح وأضر بأسعار الغذاء العالمية وإمدادات الطاقة.

وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك، اطلعت رويترز على مسودته "الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني في مواجهة حرب روسيا العدوانية المستمرة مهما تطلب الأمر".

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قبل بدء قمة مقررة لزيلينسكي مع زعماء اوروبا.. صفارات الانذار تنطلق في كييف وانحاء اوكرانيا

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