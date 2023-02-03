الكشف عن تفاصيل زيارة السوداني الى البيت الابيض

العالم - العراق

وقال العتبي، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة الى البيت الابيض قريبا لعقد لقاءات مكثفة تتضمن 5 ملفات هامة أبرزها الاقتصادية وضرورة التنسيق في ملف تدفق السيولة من الدولار الى بغداد" بحسب " المعلومة".

واضاف، انه "لا يمكن توقع نتائج الزيارة الا بعد اجراءات اللقاءات خاصة وان الادارة الامريكية تتحمل جزء كبير من ازمة الدولار الأخيرة".

واشار الى ان" وضع العراق الاقتصادي يجب تغير بوصلته بشكل تدريجي من ناحية الخروج من مفهوم الاحتياطات الدولارية وتنويعها مع بقية العملات الصعبة لمواجهة اي مصاعب او أزمات".

ويعاني العراق من ازمة في الدولار بعد ارتفاع اسعار صرفه بشكل كبير في الاسابيع الاخيرة ".