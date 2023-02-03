رئيسي يؤكد على البدء باعمار المناطق المتضررة بالزلزال بأسرع وقت ممكن

العالم- ايران

وأكد الرئيس رئيسي في اتصال هاتفي اجراه مع المحافظ "معتمديان" صباح اليوم الجمعة ضرورة تكثيف الجهود لزيادة عدد المخيمات المؤقتة لإسكان هؤلاء المواطنين، وشدد على أهمية التعجيل في عملية اعادة اعمار المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن.

بدوره أشاد المحافظ في هذا الاتصال الهاتفي برئيس الجمهورية لمتابعته الحثيثة لاوضاع المنكوبين بالزلزال، وقدم له تقريرا عن آخر ما قدمته الفرق العاملة من اجل اسداء الخدمة للمتضررين وقال: لقد تم انشاء 60 مخيما مؤقتا بمدينة خوي، وتوقع أن يرتفع هذا العدد الى 100 مخيم.

وأكد " معتمديان " في تقريره لرئيس الجمهورية تصدع حوالي ۱۲ الف وحدة سكنية في المناطق الحظرية والقروية وتم توزيع اكثر من ۲۵ ألف خيمة فردية بين المنكوبين بالزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.9 درجة ريختر ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربايجان غربي شمال غرب ايران مساء السبت ما ادى الى مصرع 3 اشخاص واصابة اكثر من ألف آخرين فضلا عن الحاق اضرار مادية كبيرة.