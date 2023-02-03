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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الخارجية الإيرانية: ماكرون ينتقد الأنشطة النووية السلمية لإيران ويتناسى أن الكيان الصهيوني يمتلك عشرات الرؤوس النووية ولا يخضع لأي رقابة دولية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة جنوبي نابلس
وزير الخارجية الإسرائيلي: للسودان مصلحة بالاتفاق مع "إسرائيل" لفتح الأبواب أمام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى
وزير الخارجية الإسرائيلي: الإتفاق مع السودان هو "اتفاق سلام مقابل سلام"
مصادر إعلامية: مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إخراج النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية على خلفية انتقادها للكيان الإسرائيلي
مسؤول أميركي: الخارجية الأميركية استدعت القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بشأن منطاد تجسس صيني يحلق في أجواء الولايات المتحدة
حماس: ندعو قيادة السودان إلى العدول عن قرارها بتطبيع العلاقة مع الاحتلال الصهيوني الفاشي
حماس: نعرب عن ادانتنا لما صرّحت به الخارجية السودانية بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني ونعدّه خروجاً عن موقف الشعب السوداني الرافض للتطبيع
حماس: يتزامن إعلان الخارجية السودانية مع تصعيد الاحتلال لجرائمه وقتله لنحو 35 فلسطينياً ناهيك عن سرقته للأرض وتوسيع المستوطنات
حماس: إعلان الخارجية السودانية سيوفّر للاحتلال الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات والممارسات العنصرية بحق شعبنا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة جنوبي نابلس
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
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