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الخارجية الإيرانية: ماكرون ينتقد الأنشطة النووية السلمية لإيران ويتناسى أن الكيان الصهيوني يمتلك عشرات الرؤوس النووية ولا يخضع لأي رقابة دولية

الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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