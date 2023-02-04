السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع فنزويلا

امير عبداللهيان: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع فنزويلا
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في لقائه مع نظيره الفنزويلي ايفان خيل بنتو، عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع فنزويلا في جميع المجالات ودون أي قيود.

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء الذي جرى في كاركاس الجمعة ناقش وزيرا خارجية البلدين سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين.

وفي هذا الاجتماع ، جدد وزير الخارجية الايراني التهنئة لوزير خارجية فنزويلا لتعيينه في هذا المنصب، وأكد عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع فنزويلا في جميع المجالات ودون أي قيود.

وفي إشارة إلى طلب كبار المسؤولين في البلدين في إطار جهد منسق ومتضافر لاجهاض العقوبات الجائرة ضد شعبي البلدين، أكد أمير عبداللهيان على ضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني عن ارتياحه للجهود التي أدت إلى تنفيذ بعض الخطط والمشاريع التي يرغبها البلدان.

كما أشار أمير عبداللهيان إلى الحرب في أوكرانيا ووصف التطورات المتعلقة بها بأنها مؤشر على مجرد استغلال حقوق الإنسان من قبل بعض القوى واستخدامها كأداة ضد بعض الدول الأخرى.

ودعا وزير الخارجية الايراني نظيره الفنزويلي لزيارة طهران.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو ، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية كشريكين مهمين في الساحتين الثنائية والدولية.

ووصف تعاون البلدين في إطار منتدى أصدقاء الميثاق بالمهم وأكد على تعزيزه.

وفي هذا الاجتماع ، قيم وزيرا خارجية البلدين الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بأنه ناجح.

كما أكد أمير عبداللهيان وخيل بينتو في هذا الاجتماع على تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين ومناقشة الترتيبات ذات الصلة.

روابط ذات صلة

مادورو يؤكد ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بين فنزويلا وايران بشكل اسرع

أمير عبداللهيان یلتقی وزير النفط الفنزويلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس البرلمان الفنزويلي: إيران أثبتت أنها صديق وشقيق حقيقي لنا في الظروف الصعبة

الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري

امير عبداللهيان: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع فنزويلا

اتفاقية بقيمة 900 مليون دولار لتطوير حقل كيش الغازي جنوب ايران

خلال استقباله امير عبداللهيان مادورو يؤكد ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بين فنزويلا وايران بشكل اسرع

طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"