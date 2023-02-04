الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري

العالم - ايران

وقال الادميرال سياري في تصريحه الجمعة بمدينة يزد وسط ايران في الاشارة إلى أن إيران لم تكن لديها غواصات قبل الثورة وخلال فترة الدفاع المقدس وبعدها، وقال: اليوم لدينا غواصات في خط الإنتاج وهذا رمز آخر للاقتدار العسكري والدفاعي للثورة الإسلامية.

واوضح إن التواجد في المياه الدولية وأعالي البحار كان من أهداف القوة البحرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وقال: رغم وجود القراصنة ، تمت مرافقة أكثر من خمسة آلاف سفينة تجارية من الجمهورية الإسلامية إلى اماكن مختلفة من العالم بدون اي مشاكل.

واضاف: ان كل تكتيكات الجمهورية الإسلامية كانت غربية قبل الثورة، لكن ليس منها غربي اليوم ، والاستراتيجيات العسكرية لجيش جمهورية إيران الإسلامية ، المكتوبة بدماء الشهداء ، إيرانية بالكامل.

وصرح مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني بأننا اليوم لدينا معلومات استخبارية كاملة عن الأعداء وقد تم وضع السيناريوهات اللازم لكل عداوتهم ، وقال: اليوم بفضل دماء الشهداء وبدعم من الشعب الإيراني الابي والمتمسك بالولاية ، فقد بلغ اقتدار جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، نقطة يمكنه فيها مواجهة أي تهديد.

وقال: ان جميع إنجازات القوات المسلحة تحققت بدعم من الشعب ويتم الحفاظ عليها من قبله.