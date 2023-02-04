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زيلينسكي: الروح المعنوية بأوكرانيا تراخت وكأن الناس في إجازة

زيلينسكي: الروح المعنوية بأوكرانيا تراخت وكأن الناس في إجازة
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الروح المعنوية في البلاد قد تراخت في الفترة الأخيرة، واصفا الوضع لدى العديد من المدن وكأن سكانها “في إجازة”.

العالم - أوروبا

وقال زيلينسكي أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقب نتائج القمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا “في البداية كانت المعنويات أقوى.”

ولفت إلى أن هناك اعتقاد سائد بين الناس حاليا في بعض مدن أوكرانيا “أنهم جميعا في إجازة”.

وأردف “أعتقد أنها نقطة ضعف”، وذلك دون أن يحدّد المدن التي كان يتحدث عنها.

وقد انعقدت القمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الجمعة في العاصمة كييف.

وبالإضافة إلى زيلينسكي، شارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع.

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زيلينسكي: الروح المعنوية بأوكرانيا تراخت وكأن الناس في إجازة

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