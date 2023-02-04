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استشهاد طفل سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص مسلحي قسد في ديرالزور 

استشهاد طفل سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص مسلحي قسد في ديرالزور 
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

استشهد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصيب مواطن آخر برصاص مسلحي قسد  أثناء محاولتها قمع مظاهرة ضدها بريف دير الزور الشرقي.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة تابعة لقسد أطلقت النار مباشرة على عشرات من الأهالي الذين خرجوا في تظاهرة ضدها في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد طفل 13 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة وإصابة أحد الأهالي.

وبينت المصادر أن عددا من الأهالي استولوا على سيارة تابعة لقسد التي فرضت حظر تجوال كامل على بلدة الصبحة وقرية أبريهة وسط تحليق لطيران الاحتلال الأمريكي في سماء المنطقة، وذلك بالتزامن مع قيام أهالي بلداتي العزبة ومعيزيلة بالريف الشمالي بمنع رتل تابع لقسد من التوجه إلى بلدة الصبحة وقرية أبريهة لقمع المتظاهرين.

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