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للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يقتحم أريحا+فیدیو

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أصيب 5 فلسطينيين، صباح اليوم السبت خلال حصار قوات الاحتلال لأحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا، حيث أطلقلت قذائف باتجاه المنزل المحاصر.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر طبية، بإصابة 5 شبان على الأقل بينها اثنتان خطيرتان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقالت مصادر صحفية “قوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل في مخيم عقبة جبر، وتنادي عبر مكبرات الصوت على فلسطينيين لتسليم أنفسهم، فيما رد مقاومون بإطلاق النار”.

وأوضحت المصادر الصحفية، أن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاصر المنزل المستهدف.

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من جهته، قال إعلام الاحتلال “إن عملية خطيرة تجري في أريحا الآن، حيث تحاصر قوات الجيش منزل منفذ عملية “البقعة” التي وقعت قرب أحد المطاعم مؤخراً”.

وفي أعقاب هذه الأحداث قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال التي تقوم بعملية عسكرية في المنطقة.

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