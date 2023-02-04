كوريا الجنوبية تعلق على حادث المنطاد الصيني

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وأضاف بارك جين إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أبلغه بالحادث، مؤيدا قرار وزير الخارجية الأمريكية بتأجيل رحلته إلى الصين.

وأعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية عن أمله في أن تتم زيارة بلينكين لبكين في المستقبل، كما دعا بارك جين الصين إلى تقديم "تفسير سريع وصادق للغاية" بشأن حادث المنطاد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أمس الجمعة، إنه لن يحدد موعدا أو وقتا محددا لرحلته المرتقبة إلى الصين، بعد تأجيل رحلة إلى بكين بسبب حادث البالون.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية أن بلينكين لن يغادر إلى بكين، كما كان مخططا في البداية بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن اكتشاف منطاد صيني فوق أمريكا، وتصر واشنطن على أن المنطاد كان يحمل أنظمة مراقبة، بينما تقول بكين إن المنطاد مدني يعمل في مجال البحث العلمي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، يوم السبت، إن الصين لم تنتهك أبدا السلامة الإقليمية أو المجال الجوي لأي بلد، وأن حادثة المنطاد تسببت فيها "القوة القاهرة" وأن الحقائق واضحة جدا بشأنها.

وأضاف: "تتصرف الصين دائما بما يتفق بدقة مع القانون الدولي وتحترم سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية. ليس لدينا نية لانتهاك أراضي أو مجال أي دولة ذات سيادة ولم ننتهك أبدا".

وأكد المتحدث الرسمي أن المنطاد الصيني مدني مستخدم للبحث، وخاصة دراسات الأرصاد الجوية، هو الذي دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب القوة القاهرة.