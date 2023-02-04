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الخارجية الايرانية: حليف أمريكا الاستراتيجي وشريك أوروبا بغرب آسيا كيان قتل عام 2022 بحسب الصحة الفلسطينية 224 فلسطينيًا بينهم 53 طفلًا

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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