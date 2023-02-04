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ميدفيديف: روسيا سترد بأسلحة مختلفة في حال تم استهداف القرم

ميدفيديف: روسيا سترد بأسلحة مختلفة في حال تم استهداف القرم
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعدادا لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.

العالم - روسيا

وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول:"ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".

وفي سياق متصل، وصف مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.

في وقت سابق، قال مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه بعد الاتفاق مع الغرب على توريد الدبابات، تتفاوض كييف على توريد صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.

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