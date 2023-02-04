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كنعاني: منتهكي حقوق الإنسان هم أصحابها الزائفون

كنعاني: منتهكي حقوق الإنسان هم أصحابها الزائفون
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: إن منتهكي حقوق الإنسان هم الحلفاء الاستراتيجيون لأمريكا وشرکاء أوروبا في غرب آسيا والمطالبون الزائفون بهذه الحقوق.

العالم - ايران

وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له على تويتر الیوم السبت: حليف أمريكا الاستراتيجي وشريك أوروبا في غرب آسيا ، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، هو الكيان الصهيوني الذي قتل 224 فلسطينيا، خاصة 53 طفلا، عام 2022 وجرح 10 الف و 10شخص وهاجم المنقذين وسيارات الإسعاف 171 مرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: إن منتهكي حقوق الإنسان هم أصحابها الزائفون.

وحاصر الكيان الصهيوني منذ الساعات الأولى من فجر اليوم (السبت) ، مخيم العقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية واطلق النار على الفلسطينيين.

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كنعاني: منتهكي حقوق الإنسان هم أصحابها الزائفون

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