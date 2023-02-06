استشهاد 5 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا المحاصرة

العالم - خاص بالعالم

جيش الكيان الاسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر للاجئين واتجه نحو عدد من المنازل بهدف تصفية من فيها قبل ان يفاجا باشتباك مسلح اعترف جيش الكيان الاسرائيلي انه استمر لساعات .

الشهداء الخمس تم احتجاز جثامينهم من قبل الاحتلال وابلغ ذويهم من خلال السلطة الفلسطينية بعد ساعات باستشهادهم .

الشهداء الخمس الذين كانوا مطلوبين لقوات الاحتلال الاسرائيلي ينتمون لحركة حماس وتحديدا لجناحها العسكري، بالنسبة لاجهزة الامن الاسرائيلية فان وجود خلية عاملة في مدينة اريحا يعتبر ازمة كبيرة، اولا لقرب المدينة من شوارع احتلالية هامة وعلى راسها الشارع المسمى شارع 90 والرابط بين القدس وشمال فلسطين المحتلة.

وثانيا ان المدينة تعتبر المدينة الحدودية الوحيدة في الضفة امكانية ان تتحول الى مركز لايصال السلاح للمقاومة امر وارد جدا .

انتهاء العملية في اريحا بعد اكثر من اسبوع من بدايتها تؤكد على ان كافة الوساطات الدولية لتهداة الوضع في الضفة لا تجدي نفعا .

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