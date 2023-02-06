الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

استشهاد 5 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا المحاصرة

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

هذه اريحا بعد ساعات قليلة بعد عدوان جديد انتهى باستشهاد خمسة مقاومين ادعى الاحتلال انهم حاولوا تنفيذ عمليات عسكرية ضد اهداف تابعة له من بينها محاولة اطلاق نار في مقهى في مستوطنة بالقرب من اريحا.

العالم - خاص بالعالم

جيش الكيان الاسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر للاجئين واتجه نحو عدد من المنازل بهدف تصفية من فيها قبل ان يفاجا باشتباك مسلح اعترف جيش الكيان الاسرائيلي انه استمر لساعات .

الشهداء الخمس تم احتجاز جثامينهم من قبل الاحتلال وابلغ ذويهم من خلال السلطة الفلسطينية بعد ساعات باستشهادهم .

الشهداء الخمس الذين كانوا مطلوبين لقوات الاحتلال الاسرائيلي ينتمون لحركة حماس وتحديدا لجناحها العسكري، بالنسبة لاجهزة الامن الاسرائيلية فان وجود خلية عاملة في مدينة اريحا يعتبر ازمة كبيرة، اولا لقرب المدينة من شوارع احتلالية هامة وعلى راسها الشارع المسمى شارع 90 والرابط بين القدس وشمال فلسطين المحتلة.

وثانيا ان المدينة تعتبر المدينة الحدودية الوحيدة في الضفة امكانية ان تتحول الى مركز لايصال السلاح للمقاومة امر وارد جدا .

انتهاء العملية في اريحا بعد اكثر من اسبوع من بدايتها تؤكد على ان كافة الوساطات الدولية لتهداة الوضع في الضفة لا تجدي نفعا .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

العدوان على الضفة واستنهاض كتائب المقاومة المسلحة

الاحتلال يخطط لاستغلال رونالدو لإنجاز التطبيع مع السعودية

العدو الصهيوني وقادته الجبناء سيدفعون ثمن جرائمهم

الجهاد الإسلامي:دماء الشهداء في أريحا ستتحول إلى نار تحرق رأس الكيان الغاصب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تضامن عربي وعالمي مع ضحايا سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

آثار الحرب والحصار على الرياضة السورية

بالفيديو.. استشهاد 5 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا المحاصرة

بالفيديو.. هجمات روسية تهدف للسيطرة على مدينة باخموت وكوبيانسك وليمان

ايران تقوم بايفاد 6 فرق إغاثية وطبية إلى تركيا

تحذير الجمعيات السياسية البحرينية من صهينة التعليم