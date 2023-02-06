مراسل العالم يكشف آخر حصيلة لضحايا زلزال سوريا والحصيلة غير نهائية

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وأشار مراسلنا الى أن تلك الحصيلة ليست حصيلة نهائية مع استمرار فرق الانقاذ بانتشال الضحايا والمصابين

وكان قد نوه مراسلنا الى سقوط عشرات الضحايا إثر الزلزال الذي ضرب تركيا والحدود السورية، فيما أكد مواصلة فرق الانقاذ لانتشال الجثث كما إن مشفى الرازي اشار الى مصرع 10 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وتبلغ قوته 7.8 درجات.

ولفت مراسلنا الى أن أن الخبراء يقولون ان المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي منطقة الصدع الاسيوافريقي ولها ارتباط جغرافي واحد وتتأثر بشكل مباشر بالزلزال مشيرا الى أن مرصد الزلزال السوري يعلن أن الزلزال هذا هو الاعنف منذ العام 1995.

وبين مراسلنا أن سورية تعاني من الحرب التي فرضت عليها والحصار ونقص شديد في المعدات الطبية، مؤكدا أن الحصار الاقتصادي وقانون قيصر الذي تواجهه سورية يستهدف الاعمار في البلاد ومنع ادخال المعدات الصحية الى الاراضي السورية.

وتمكنت هيئة الدفاع المدني والإطفاء السوري، وبمشاركة الجيش السوري، من إنقاذ 39 شخصاً على قيد الحياة، وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة، 1315 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وبين الدكتور أحمد ضميرية في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وأشار الدكتور ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

ولفت الدكتور ضميرية إلى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها – عيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها – سيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.

وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

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