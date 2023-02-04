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الإحتلال الاسرائيلي يمارس عدوانا ممنهجا على مدينة أريحا وأحيائها

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعد اسبوع من الحصار الخانق لمدينة اريحا، مئات الجنود وعشرات الاليات العسكرية وطائرات وجرافات اقتحمت مخيم عقبة جبر الى الجنوب من المدينة في مشهد حرب حقيقي.

العالم - مراسلون

طائرات في السماء واطلاق نار مستمر و قذائف صاروخية اصابت هذا المنزل بعد اشتباكات استمرت لساعات.

العناية الالهية حالت دون ان يسقط سكان المنزل شهداء في جراء النيران التي اصابته ، لم يبقى من المنزل سوى الركام وحقيقة لم ولن يذكرها الاسرائيلييون ويذكرها صاحب المنزل.

العملية العسكرية في مدينة اريحا المحاصرة انتهت دون ان تحقق اهدافها الا اذا كانت الاهداف اصابة خمسة عشر فلسطينيا واعتقال اخرين.

قبل ان ينسحب جيش الاحتلال قام بتدمير منشات زراعية دون اي داعي سوى كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين هنا الاهالي عاشوا فجرا مرعبا ما عهدوه في السابق.

الاحتلال الاسرائيلي يعمل في مدينة اريحا بنظرية الخنق الى ما قبل المو .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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