مدينة حلب السورية تستيقظ على زلزال مدمّر مخلفا قتلى وجرحى

العالم - مراسلون

وقال محمد حجازي رئيس مجلس محافظة حلب:" تعاضدت كل دوائر الدولة والقطاع العام والخاص من أجل انقاذ الناس من تحت الانقاض وعدد الابنية المتهدمة أكثر من 45 بناء بشكل كامل عدا الأبنية التي تهدمت بشكل جزئي".

وقال د.زياد حج طه مدير صحة حلب:"ان كافة المشافي العامة والخاصة في استنفار كامل مع منظومة الاسعاف".

مئات الضحايا وأضعافهم من الجرحى وصلوا الى مشافي حلب في حصيلة غير نهائية لهذا الزلزال ومئات العائلات تواصل البحث عن مفقوديها في الطبابة الشرعية.

تواصل فرق الانقاذ عمليات البحث عن الضحايا العالقين تحت الانقاض بمساندة الجيش السوري وعناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء مع استمرار الهزات الارتدادية التي تضرب المدينة حتى الان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...