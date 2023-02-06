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آخر تفاصيل الزلزال الذي وقع في سوريا فجر اليوم

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفاد حسام زيدان مراسل العالم في مدينة جبلة السورية باستمرار عملية إزالة الانقاض تحت المباني ليتم انتشال الضحايا والمصابين من تحت الانقاض، حيث يتم انتشال عائلتان مكونتان من8 أطفال وتحاول مديرية الدفاع المدني وفرق الاسعاف انقاذ الموجودين تحت الانقاض في المبنى.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى استمرار عمليات الاخلاء والانقاذ في مدينة جبلة حيث تمكنت وحدات الدفاع المدني صباح اليوم بانقاذ شخص على قيد الحياة واخراج جثمانين لشهيدين كانا تحت الانقاض.

ونوه مراسلنا الى سقوط عشرات الضحايا إثر الزلزال الذي ضرب تركيا والحدود السورية، فيما أكد مواصلة فرق الانقاذ لانتشال الجثث كما إن مشفى الرازي اشار الى مصرع 10 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وتبلغ قوته 7.8 درجات.

ولفت مراسلنا الى أن أن الخبراء يقولون ان المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي منطقة الصدع الاسيوافريقي ولها ارتباط جغرافي واحد وتتأثر بشكل مباشر بالزلزال مشيرا الى أن مرصد الزلزال السوري يعلن أن الزلزال هذا هو الاعنف منذ العام 1995.

وبين مراسلنا أن سورية تعاني من الحرب التي فرضت عليها والحصار ونقص شديد في المعدات الطبية، مؤكدا أن الحصار الاقتصادي وقانون قيصر الذي تواجهه سورية يستهدف الاعمار في البلاد ومنع ادخال المعدات الصحية الى الاراضي السورية.

وتمكنت هيئة الدفاع المدني والإطفاء السوري، وبمشاركة الجيش السوري، من إنقاذ 39 شخصاً على قيد الحياة، وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في اخر حصيلة الى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و1284مصاباً في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وكانت قد ذكرت سانا نقلا عن قائد هيئة الإطفاء والدفاع المدني مهند جعفر - أنه تم إخراج عدة أشخاص من تحت الانقاض في مناطق متفرقة بسوريا جراء الزلزال من بيهنم طفلان وامرأتان على قيد الحياة، وتم انتشال شخص واحد متوف، وإخراج امرأة على قيد الحياة من بناء متهدم، و11 شخصاً أحياء ما بين أطفال وكبار من بنايتين في منطقة الرمل الجنوبي.

وأوضحت أنه تم إخراج شخصين على قيد الحياة وانتشال 4 متوفين بمنطقة الرمل الجنوبي وإخراج 6 أشخاص دون معرفة حالتهم الصحية، وإخراج 5 أشخاص على قيد الحياة من بناية في منطقة العسالية.

ولفتت إلى أنه تم استدعاء جميع عناصر هيئة الأطفاء ووضع جميع آلياته وسياراته وطواقمه في حالة تأهب قصوى للاستجابة لنداءات الاستغاثة منذ اللحظات الأولى التي تلت وقوع الزلزال، حيث تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وانتشال الجثث حتى هذه اللحظة.

وفى سياق متصل، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية دريد مرتكوش، استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الإنقاذ في مختلف المواقع وتضافر الجهود الحكومية والأهلية لتسريع وتيرة العمل، مبيناً أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص لا يزالون على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المتهدم في إحدى المناطق، حيث يتواجد أكثر من 100 عنصر من رجال الجيش السوري وعناصر الشرطة والدفاع المدني والإطفاء للمساهمة في إخراج الناجين من تحت الأنقاض وانتشال الجثث.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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