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شاهد.. هكذا الفساد يأكل السعودية!

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "المحميات" هذا الأسبوع الضوء على الفساد المستشري في السعودية، وهرولة آل سعود نحو التطبيع، وكذلك سخرية الإعلام الغربي من "محمد بن سلمان".

العالم - المحميات

ينعكس الفساد المستشري في السعودية على كل تفاصيل الحياة في البلاد، حيث السيول التي تضرب المدن بين الفينة والأخرى، والطرقات والشوارع المهملة والطوابير أمام طلبات التوظيف، حيث فرض محمد بن سلمان الضرائب على الكهرباء والماء، كما أخفض الرواتب دون معالجة التضخم المتزايدة في البلاد، بينما تمتلك السعودية أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، ومن أكبر المصدرين للنفط، لذا حسب المنطق فإن اقتصاد السعودية ليس فقط يجب أن يكون قويا وإنما خارق بحيث لا يوجد فيها أي فقير، إذن لماذا الفقر ينهش بالمجتمع السعودي؟

ويرى مراقبون أن كل الثروات الموجودة في السعودية تذهب للغسيل الرياضي من أجل تلميع صورة بن سلمان أمام الغرب وكذلك المشاريع الخيالية، وإحياء الحفلات الترفيهية الراقصة من أجل ضرب المجتمع السعودي وكسر القيود الإسلامية والأخلاقية في المجتمع.

ويهرول بن سلمان نحو مستنقع التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرعة متزايدة بحث لم يتبق سوى أن يرفع العلم الصهيوني فوق سماء بلاد الحرمين الشريفين.

وزارت السعودية شخصيات صهيونية معروفة مثل الحاخام "ستفين بيرج" الذي انبهر بحفاوة الترحيب من قبل آل سعود، وGil Tamari ، و كذلك تجول Bruce Gurfein في ارض الحرمين الشريفين بسيارته الخاصة.

وتحول محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة إلى مادة سخرية في الإعلام الغربي حيث سخروا من أفكاره وخططه لعام 2030 ومشاريعه الوهمية.

وسخرت مجلة إيكونوميست البريطانية في مقال لها من تفكير بن سلمان الخيالي الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان بطريقة غير واقعية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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