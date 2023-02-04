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الحكومة المصرية تنفي أنباء بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

الحكومة المصرية تنفي أنباء بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنباء بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، بداية من شهر يوليو/ ‏تموز المقبل.‏

العالم - مصر

وشددت وزارة التموين والتجارية الداخلية على "استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

وتابعت الوزارة مشيرة إلى "شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين".

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفت الحكومة المصرية، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أكدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في العاصمة المصرية القاهرة، أن سعر الدقيق المدعم لا مساس به.

وقال رئيس الشعبة، عطية حماد، إن سعر الخبز السياحي والدقيق الزيرو ارتفع، بحسب صحيفة "الوطن".

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