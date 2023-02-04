السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-02-2023

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-02-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير النفط: الطلب على النفط الإيراني الخفيف أكثر من حجم الإنتاج

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-02-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-02-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-02-2023

اليمن..رصد 85 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

موسكو تعلن القضاء على 225 جندياً أوكرانياً.. ونجاح عملية تبادل أسرى