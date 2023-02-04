زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي الى العاصمة بغداد.

العالم- العراق

وقال المصدر حسبما افاد مراسل العالم، ان "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين المقبل على رأس وفد حكومي وعدد من الشركات الروسية الكبرى، وسيلتقي خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين والرئاسات العراقية الثلاث".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيبحث في بغداد ملف الطاقة والنفط والغاز وعمل الشركات الروسية، إضافة لملف التسليح"، مشيرا إلى أن "هناك إمكانية لعقد صفقات مختلفة خلال اجتماعات لافروف مع المسؤولين العراقيين.