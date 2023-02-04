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العراق..القصر الحكومي يحتضن اجتماعاً للرئاسات الأربع.. هذه مخرجاته

العراق..القصر الحكومي يحتضن اجتماعاً للرئاسات الأربع.. هذه مخرجاته
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

احتضن القصر الحكومي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، اجتماعاً ضم الرئاسات الأربع، فيما جرت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات المتّخذة لمواجهتها.

العالم- العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف مساء اليوم السبت في القصر الحكومي، اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وشهد الاجتماع "التداول في أهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، ومناقشة عدد من القضايا الملحّة وانعكاساتها على واقع البلد، والبحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبيته لتطلعات المواطنين في الخدمات والرعاية".

وناقش الاجتماع، وفق البيان، "أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات المتّخذة لمواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقيرة والهشّة وتوفير الحماية لها".

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العراق..القصر الحكومي يحتضن اجتماعاً للرئاسات الأربع.. هذه مخرجاته