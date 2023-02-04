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مراسل العالم: أهالي قرية حامو بريف الحسكة السورية يعترضون رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور من القرية

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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