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نائب لبناني: هناك من يعطل كل الاستحقاقات ولا يريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة 

نائب لبناني: هناك من يعطل كل الاستحقاقات ولا يريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة 
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال النائب هاني قبيسي، إن هناك من يعطل كل الاستحقاقات، ولا يريد رئيس للجمهورية يوافق المقاومة برأي او يؤيدها بموقف، بل لا يريد رئيس يحمي ظهر المقاومة على مستوى النظام السياسي.

العالم - لبنان

وأشار قبيسي، خلال حفل تأبيني في حسينية بلدة القصيبة الجنوبية، الى أن بعض الساسة في لبنان لا يسعون الى الحفاظ على القوة وعنصر القوة المتمثل بوحدة الشعب والجيش والمقاومة، فما الذي تريدونه انكشاف لبنان امام قوة العدو الصهيوني وسيطرتهم وغطرستهم وهذا الامر لن يحصل ونحن نعي تماما تمسككم بهذه السياسية المشبوهة.

وأضاف يعطلون انتخاب الرئيس ويعترضون على اجتماعات مجلس الوزراء لتصريف الاعمال ولا يوافقون على اي تعيين لهذا اصبحت مؤسسات الدولة مشلولة، وهذا يدمر مؤسسات الدولة برفض انجاز اي استحقاق يجتمعون مع الغرب لاصدار املاءات جديدة على البلاد.

ورأى أن لبنان اليوم بأمس الحاجة الى التفاهم وللعيش المشترك، وليكون الجميع متفاهمين على ما هو خير للبلاد والمؤسسات ولا يسعى فريق لهزيمة فريق اخر فنحن دعاة للحوار وللتفاهم مع كل الاطراف لايصال رئيس ليس لطرف.

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