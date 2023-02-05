بيان الجهاد الإسلامي حول اعتقال قادة وكوادر الحركة: يزيدنا ثباتا وتمسكا بالمقاومة

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم شدد الحركة، في بيان صحفي، على أن اعتقال القائد الشيخ خضر عدنان والقائد خالد غوادرة، وعدداً من إخوانهم وأبناء شعبنا، يعكس مدى التخبط والضغط الذي يلاحق حكومة الاحتلال الفاشية، جراء تصاعد انتفاضة شعبنا في القدس والضفة المحتلة.

وقالت الحركة:" لقد شكّل الشيخ خضر عدنان وإخوانه المجاهدين حالة وعي متجددة، وجذوة اشتباك مشتعلة في وجه الاحتلال، ونستذكر دوره الطليعي في معارك الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال والتي كانت محطات راسخة في تسجيل جولات انتصار لأسرانا وشعبنا."

وأكدت، أنه رغم هذه الهجمة الاحتلالية المسعورة بحق شعبنا ورموزنا وكوادرنا لن يستطيع إخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة، وكلما تمادى الاحتلال في عدوانه سيزيد ذلك من صمودنا أكثر، واستمرارنا في جهادنا حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم اقتحاماً واسعاً لمدن وقرى الضفة المحتلة، واعتقلت كوادر الجهاد الإسلامي وعدد كبير من المواطنين في هجمة شرسة يشنها الاحتلال بشكل يومي.