صنعاء.. مؤتمر صحفي حول تأثير الحصار والعدوان على مرضى الكبد والجهاز الهضمي

العالم –اليمن

وفي المؤتمر أكد رئيس مركز طب وابحاث الكبد الدكتور محمد الحيمي، أن" الحصار الجائر على البلاد رفع من نسب الاصابات بأمراض وسرطانات الكبد وسرطانات الأمعاء والقولون" مشيرا إلى أن" امراض الكبد زادت في ظل الحصار والعدوان بنسبة 30% عما كانت علية قبل العدوان وخاصة التهاب الكبد المناعي في الفئة العمرية المنتجة والشابة".

وأضاف أن "مخلفات الاسلحة والقصف الذي تعرضت له المدن اليمنية أحد اسباب ازدياد نسب الاصابة بأمراض الكبد" لافتاً إلى أن" 39% من اليمنيين مصابون بالتهابات الكبد الفيروسية بي وسي" مؤكدا أن" تحالف العدوان يمنع توفير اللقاحات بصورة منتظمة ودخول اجهزة التشخيص الاشعاعية".

من جانبه قال رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء الدكتور حمد طاهر جحاف، إن "هناك 11 مليون يمني مصابون بأمراض الكبد والفشل الكبدي اسباب الوفيات المرتفعة".

وأكد بيان صادر عن مركز طب وجراحة الكبد أن،" 18 الف يمني بحاجة إلى زراعة كبد بشكل طارئ" مطالبا ب"فتح خط مباشر من مطار صنعاء نحو الهند باعتبارها وجهة متطورة لزراعة الكبد ولعدم قدرة مريض الكبد على تحمل ساعات السفر الطويلة".

وحمل البيان" تحالف العدوان مسئولية حدوث المزيد من الوفيات بين مرضى الكبد والجهاز الهضمي حال استمر في المماطلة برفع الحصار عن مطار صنعاء" مشيرا إلى أن "هناك زيادة امراض الجهاز الهضمي والتهابات وسرطانات المريء والمعدة والقولون نتيجة للآثار الناجمة عن الحصار والإصابات الناجمة عن القذائف والصواريخ."

ولفت البيان إلى أن" الحصار يعيق وصول الأدوية الأصلية والمستلزمات الطبية بأمراض الجهاز الهضمي والكبد، والتهابات الكبد الفيروسية ما تسبب في كثير من الوفيات وتدهور الاف الحالات".

وشدد البيان على" أهمية استعادة الشحن المباشر للأدوية عبر مطار صنعاء لتوفير الأدوية الأساسية بأمراض الكبد والجهاز الهضمي" داعيا" المنظمات الدولية والاممية الى دعم مرضى الكبد بالأدوية الأساسية، ودعم القطاع الصحي للصمود في مواجهة الاثار الكارثية للحصار على امتداد 9 سنوات."