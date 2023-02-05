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شاهد.. واشنطن تسقط المنطاد الصيني وسط استياء بكين

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها، بعد إسقاطها منطاد الأرصاد الجوية الصيني بالقوة، واعتبرت عملية الإسقاط انتهاكا خطيرا تحتفظ بحق الرد عليها.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. بعد ايام من تسلله الى الاجواء الاميركية مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين، اسقط سلاح الجوي الاميركي المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية بصاروخ واحد.

وقال الرئيس الاميركي "جو بايدن" : "لقد نجحوا في إزالتها وأريد أن أثني على الطيارين الذين فعلوا ذلك، وسيكون لدينا المزيد لنبلغ عنه بعد ذلك لاحقا".

ورغم تاكيد وزير الدفاع "لويد أوستن" ان العملية جاءت ردا على انتهاك غير مقبول للسيادة الاميركية، والتجسس على مواقع استراتيجية، الا ان بكين لم تقبل بهذه الاتهامات، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الصينية العملية انتهاكا اميركيا خطيرة للممارسات الدولية، تحتفظ بحق الرد عليه، خاصة مع تاكيدها على ان المنطاد مدني دخل المجال الجوي الاميركي بسبب القوة القهرية، متهمة واشنطن بالمبالغة في رد فعلها رغم مطالبتها بالتعامل بهدوء ومهنية مع الامر.

وقالت وزيرة خارجية الصين "وانغ يي": "نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادا يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس".

وبينما يتبادلان الجانبان الادانة والاتهام، تواصل السلطات الاميركية عملية انتشال حطام المنطاد الذي كان بحجم ثلاث حافلات مدرسية، عملية تشارك فيها طائرات عسكرية وسفن تسعى للعثور على اكبر قدر ممكن من الحطام وتحديدا الاجهزة التي كانت يحملها لدراستها، خاصة وان البنتاغون يعتبر المنطاد جزء من أسطول صيني يتجسس على خمس قارات.

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