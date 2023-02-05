القيادي خضر عدنان يعلن الاضراب العام عن الطعام +فيديو

العالم - مراسلون

وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان بعد اقتحام منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وأشار مراسل قناة العالم الى أن عملية الاعتقال حصلت عبر إدخال قوات كبيرة إلى مخيم جنين وإلى بلدة عرابة وهي مسقط رأس القيادي خضر عدنان، حيث تمت محاصرة منزله وبالإضافة إلى اعتقال قياديين آخرين في حركة الجهاد الإسلامي.

واوضح مراسل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر حركة الجهاد الإسلامي هي الداعم الأساسي للمقاومة في مخيم ومدينة جنين.

هذا وفي عملية أخرى اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية فيما اعلنت كتيبة مخيم عقبة جبر انطلاق عملها المقاوم خلال تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الكتيبة التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، ما أدى لانسحابها من المخيم وفشلها في اعتقال منفذي عملية إطلاق النار على مطعم إسرائيلي الأسبوع الماضي.