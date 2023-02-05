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بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية وأعياد شهر رجب قائد الثورة الاسلامية يوافق على العفو وتخفيف العقوبات عن الاف المتهمين والمدانين

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

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