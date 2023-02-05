رئيسي يؤكد على بذل اقصى الجهود سريعا لحل مشاكل منكوبي زلزال خوي

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس السيد رئيسي حين وصوله صباح اليوم الاحد الى مدينة خوي لتفقد اوضاع منكوبي الزلزال وقال: يجب علينا بذل قصارى جهدنا سريعا لحل هذه المشاكل التي تواجه منكوبي الزلزال حتى لا يواجهوا المزيد من المشاكل.

وخلال تفقده احد مخيمات ايواء المنكوبين اعرب رئيس الجمهورية عن تعاطفه معهم وقال: أنا شخصياً أتيت لأتفقد اوضاعكم ميدانيا حتى نتمكن من حل المشاكل في أسرع وقت ممكن.

وأشار آية الله رئيسي إلى انه يتلقى تقارير مستمرة عن اوضاع منكوبي الزلزال من النائب الأول لرئيس الجمهورية والوزراء المعنيين والمسؤولين المحليين وقال: شعرت بضرورة أن أحضر وأطلع على الأوضاع عن كثب.

وقال: ان الحكومة والمسؤولين يعتبرون أن من واجبهم تقديم الخدمات للمواطنين وبذل قصارى الجهود لحل مشاكلهم.

واشاد رئيس الجمهورية بجهود ابناء المنطقة والحرس الثوري والتعبئة والهلال الاحمر وكافة فرق الاغاثة والعمل الطوعي في سياق تقديم الخدمات الاغاثية للمنكوبين بالزلزال.

وزار الرئيس آية الله رئيسي أهالي قرية بدلان التابعة لمدينة خوي وتدارس أوضاع هذه المنطقة ومشاكلها.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي و 70 قرية تابعة لها مساء السبت من الاسبوع الماضي ما ادى الى مصرع 3 اشخاص واصابة اكثر من الف آخرين فضلا عن تضرر 9 آلاف وحدة سكنية بنسب تتراوح بين 20 الى 80 بالمائة.