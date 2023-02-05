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صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالتنصل من تنفيذ التزامها بتفريغ خزان صافر

صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالتنصل من تنفيذ التزامها بتفريغ خزان صافر
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

اتهم وزير النقل اليمين في حكومة صنعاء عبدالوهاب الدرة، الأمم المتحدة بالتنصل من تنفيذ التزامها بتفريغ خزان النفط العائم "صافر" واستبداله بآخر جديد وفق الاتفاق المبرم في مارس 2022م مع لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان.

العالم- اليمن

وأوضح الوزير الدرة، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة تتعمد إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه، لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة وغير المانحة رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته بـ 85 مليون دولار من الدول المانحة ودول أخرى ساهمت لتفادي الكارثة البيئية الكبرى التي ستلحق بكل الدول المحيطة بالبحر الأحمر حتى قناة السويس وما بعدها.

وقال: "التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام 2023م، ونحن في شهر فبراير ولم نلحظ أي تحرك لاستبداله حتى اللحظة".

وأشار وزير النقل، إلى أن منسق الأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد غريسلي أعلن في نوفمبر 2022م، أن العمل في تفريغ واستبدال الخزان صافر بخزان جديد سيبدأ مطلع العام 2023م.

واستغرب من التصريح الأخير لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق الذي أعلن فيه احتياج الأمم المتحدة لـ 20 مليون دولار إضافية، للبدء بعملية نقل النفط الخام من الخزان.

وحمّل الوزير الدرة مجدداً الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث في حال انفجار الخزان أو تسرب النفط الأمر الذي له تداعياته الكارثية على البيئة والثروة البحرية ومشاكل أخرى لا يحمد عقباها.

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صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالتنصل من تنفيذ التزامها بتفريغ خزان صافر

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