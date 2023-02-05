صحيفة عبرية: مسؤول سوداني كبير يزور "إسرائيل" خلال أيام

العالم- السودان

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه من المتوقع أن يصل مسؤول كبير في الحكومة السودانية إلى الكيان الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، لمواصلة الاستعدادات لتوقيع اتفاقية تطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وأضافت أن "المسؤول السوداني سيلتقي وزير خارجية الكيان إيلي كوهين الذي يقود الاتصالات مع السودان"، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في الكيان.

وأوضحت الصحيفة أن "الغرض من وصول المسؤول السوداني "لإسرائيل" هو تعزيز العلاقات قبل توقيع اتفاق التطبيع وكذلك مواصلة الاستعدادات للاعتراف المتبادل، بعد تشكيل حكومة مدنية في السودان".



وقام وزير خارجية الكيان الإسرائيلي كوهين، الخميس الماضي، بزيارة للخرطوم، سلم خلالها رئيس مجلس السيادة السيادي عبد الفتاح البرهان، مسودة اتفاق تطبيع بين الجانبين، وفق الصحيفة.

وكان كوهين، قد أعلن الخميس الماضي ان "إسرائيل والسودان سيوقعان اتفاق سلام في واشنطن خلال العام الجاري".

يذكر أنه على الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى اتفاقيات التطبيع، إلا أن الخرطوم لم توقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.

وكان السودان والكيان الإسرائيلي قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، برعاية الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت تل ابيب تقيم علاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.