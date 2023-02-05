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وزير عراقي يدعو الشركات الفرنسية لتنفيذ مشاريع خدمية في العراق

وزير عراقي يدعو الشركات الفرنسية لتنفيذ مشاريع خدمية في العراق
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الإعمار والإسكان العراقي "بنكين ريكاني"، اليوم الأحد، الشركات الفرنسية الى المشاركة بتنفيذ المشاريع الخدمية في العراق.

العالم - العراق

دعا وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة "بنكين ريكاني"، الشركات الفرنسية الى المشاركة بتنفيذ المشاريع الخدمية في العراق أثناء استقباله السفير الفرنسي لدى بغداد "اريك شوفالييه" ، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في الشرق الاوسط ، كاثرين بونو ، بحضور المديرين العامين للتخطيط والمجاري في الوزارة.

وشدد الوزير "بنكين ريكاني"، على أهمية تعميق العلاقات المشتركة بين العراق وفرنسا، لاسيما بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء "محمد شياع السوداني" الى باريس، مضيفا أن لدى الوزارة العديد من المشاريع في مجالات الطرق والجسور ، والإسكان ، والماء ، والمجاري ، فضلا عن مشاريع التصميم الأساسي للمدن.

من جانبه ، عبر السفير الفرنسي أثناء اللقاء عن رغبة الشركات الفرنسية بتنفيذ المشاريع لاسيما في قطاع الماء، وأيضاً دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المشاريع، ومنها توسعة وتطوير شبكات المياه في الموصل، ومحطة معالجة المياه الثقيلة بالخالدية في محافظة الأنبار.

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وزير عراقي يدعو الشركات الفرنسية لتنفيذ مشاريع خدمية في العراق

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