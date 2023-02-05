ماذا ترك كارلوس كيروش للكرة الايرانية خلال 8 سنوات؟

كانت فترة البرتغالي المحنك أكثر أطول لأي مدرب تسلم دفة القيادة في المنتخب الايراني. خلق ذكريات جميلة في فترة تواجده الأولى وبالطبع خلق هوامش أكثر من المعتاد.

لكن الطريقة التي دخل بها في الفترة الثانية، القائمة الغريبة وغير المتوقعة لمونديال قطر، استدعاء خمسة وعشرين لاعبا فقط، تغيير التشكيلة امام انجلترا والتكتيكات المتكررة والمتوقعة ضد الولايات المتحدة، جعلت جزءًا من صورته انعكاسًا بين المشجعين.

يستضيف برنامج "فار" ضيف هذه الحلقة، المدرب والمحلل الكروي شاهين صمديان ليجيب عن الاسئلة التالية:



1-قاد كيروش المنتخب الوطني لأكثر من ثماني سنوات ولفترتيتين، بالطبع هناك نقاط ايجابية وايضا نقاط سلبية، كيف تنظر الى فترته الاولى بعد قيادة المنتخب الى مونديالين بدون عناء وضخم جيل جديد ومواهب جديدة في المنتخب؟

2-كيف وجدت استغناءه عن بعض اللاعبين البارزين انذلك الذي كانوا من ركائز المنتخب، و جاء بلاعبين شباب وجدد؟

3-بعد كأس أمم آسيا الفين وخمسة عشر، تعرض كيروش لانتقادات بسبب النتائج، خطة دفاعية أكثر من اللازم، عدم وجود تكتيك بديل، التسجيل من الكرات الثابتة، عدم اللعب بشكل جميل. هو رد على النقاد بأن فريقه يلعب حسب امكانياته وبطريقة يقدر عليها؟

4-لطالما كانت مسألة وجود مساعد إيراني في طاقمه التدريبي أحد مطالب الاتحاد الإيراني من كيروش، والتي تم تضمينها أيضًا في بنود العقد الثاني. لكن منتقديه يشيرون إلى أنه لا يؤمن بالمدربين الإيرانيين وأن بعض المدربين الذين استخدمهم لم يكونوا على المستوى أو لم يكن وجودهم ضروريًا؟

5-نقطة أخرى هي تدخلاته في القضايا الادارية التي تعتبر من واجبات الاتحاد. حتى هناك كلام بأنه كان يتدخل في تنظيم الدوري الإيراني، واختيار مدير المنتخب، و ما الى ذلك؟

6-من خلافات الاتحاد الأخرى مع كيروش طريقة الاشراف على المنتخب الاولمبي والفئات العمرية وهو أحد بنود العقد، الى جانب الإجازات الطويلة الأجل؟

7-في المقابل ولأول مرة في تاريخ المنتخب الايراني، استدعاء كيروش على نطاق واسع لاعبين إيرانيين من مواليد خارج ايران ومن أبرز هؤلاء اللاعبين أشكان دژاگه ورضا قوچان نژاد وسامان قدوس؟

8-في عهد كيروش ارتقى المنتخب الايراني في تصنيف الفيفا الى المركز التاسع والعشرين عالميا والاول على مستوى اسيا لسنوات؟

9-كانت إحدى أكبر نقاط قوة كيروش هي الوجود المواهب والوجوه الشابة الجديدة الذين أصحبوا ركائز في المنتخب، وايضا في الدورة الاولى من تدريبه لم يتجاوز أعمار اللاعبين سبعة وعشرين عاما وايضا وجود لاعبين تحت سن الثلاثة وعشرين عاما في تشكيلة المنتخب؟

10-المنتخب في عهد كيروش حقق نتائج جيدة أمام المنتخبات الاسيوية الكبيرة وايضا من الناحية الدفاعية شهدنا انسجاما جيدا؟



على اية حال بدأ مشوار كيروش مع ايران في الفين واحد عشر من قطر وانتهى في قطر ولكن عام الفين وثلاثة وعشرين في فترتين مختلفتين لأكثر من ثماني سنوات..

الان وفي الوقن الراهن الوقت يمضي والمنتخب بدون مدرب وبطولة أمم اسيا على الابواب... نتمنى اختيار المدرب بأسرع وقت ممكن حتى لا نندعم على ضياع الوقت...

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