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المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أطلعنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60% في 17 تشرين الثاني 2022

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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