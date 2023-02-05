مسلسل العقبات امام الحوار بين الاحزاب الكردية في العراق

العالم - مراسلون

زيارة مرتقبة ينتضرها الحزب الديمقراطي الكردستاني من الاتحاد الوطني الكردستاني الى اربيل، بعد زيارة الديمقراطي الى السليمانية ومن مضامينها حل الخلافات مابين الاحزاب في منطقة كردستان العراق ولكن مع قرب الموعد واعلان المحكمة في اربيل بلاهور شيخ جنكي، رئيس مشترك للاتحاد الوطني تم تأجيل موعد الاجتماع الى اشعار اخر.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي لقناة العالم:"هناك أزمة يعيشها الاتحاد الوطني من جانب موضوع القضاء والعملية التي جرت في أربيل وتحمل مسؤولية بعض قيادات الاتحاد الوطني ذلك الامر وايضاً الخلافات الموجودة بين قطبي الاتحاد بابل ولاهور وبالتالي هذه الخلافات، حقيقة تظل بظلالها علی العلاقة بين أربيل والسليمانية".

ويعرب مختصون بالشأن السياسي الكردي ان الخلافات تزداد يوما بعد يوم وهناك امور لاداعي اليها ان تدخل في محور التفاهمات مابين الاحزاب في البيت الكردي التي زادت الامر تعقيداً حول الاتفاقات ما بينهما نقاط عدة يراد حسمها ما بين الطرفين وبدون جدوى.

وقال عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو لقناة العالم:"هناك توجهات واضحة للاتحاد الوطني الكردستاني، لانريد ان نبقي الوضع في الاقليم كما هو عليه الان، نريد ان يكون هناك نقلة نوعية وان يستشعر المواطن في كردستان بتغييرات جذرية اقتصادية سياسية أمنية وحتی ادارة الحكم في كردستان وننهي الغير الذي نراه.. عدم وجود العدالة في توزيع الارادات وتنفيذ المشاريع بين مناطق نفوذ الاتحاد ومناطق نفوذ الديمقراطي.

كثيرون يرون أنه يجب ان تكون هناك وساطات سواء داخلية او خارجية واعادة فتح طاولة الحِوار مابين الاطراف اجمع؛ ولكن هل سيتوصلون الى حل الخلاف، ام ستزداد التوترات وارتفاع سقف المطالبات.