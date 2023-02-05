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فؤاء حسين: العراق ينطلق في علاقاته مع دول الجوار بالاستناد للمصالح المشتركة

فؤاء حسين: العراق ينطلق في علاقاته مع دول الجوار بالاستناد للمصالح المشتركة
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" لنائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، اليوم الاحد، أن العراق ينطلق في علاقاته مع دول الجوار بالاستناد للمصالح المشتركة.

العالم - العراق

استقبل وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" مساء اليوم الأحد نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، والوفد المرافق له، حيث ناقشا الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان التحديات التي تواجهها المنطقة، مؤكدين أنهعلى أهمية حل الملفات العالقة بين البلدين، لاسيما في ملف الطاقة، إذ يستورد العراق الغاز من الجارة إيران لتعزيز منظومته الكهربائية الوطنية.

وأشار فؤاد حسين، إلى أن العراق ينطلق في علاقته مع دول الجوار لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستناد للمصالح المشتركة، وبما يعزز المصلحة الوطنية العراقية.

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