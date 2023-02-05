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ايران تحرز لقب بطولة كأس «زغرب» الدولية للمصارعة

ايران تحرز لقب بطولة كأس «زغرب» الدولية للمصارعة
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أحرز منتخب ايران للمصارعة الرومانية بطولة كأس زغرب الدولية المفتوحة التي اقيمت في كرواتيا، بحصده 4 ميداليات ذهبية وأخر فضية و5 برونزيات.

العالم - إیران

أختتمت البطولة الدولية المصنفة من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة، منافستها في مدينة زغرب مساء الأحد 5 فبراير/شباط بعد ما أستمرت فعالياتها 3 أيام ، حيث شاركت ايران بـ 18 مصارعا.

وأقتنص الميدالية الذهبية لمنتخب ايران كل من المصارع : "بويا دادمرز" بوزن 55 كغم – مهدي محسن نجاد 60 كغم – محمد علي كرائي 77 كغم – علي رضا موهمدي 82 كغم.

الميدالية الفضية: عارف محمدي 63 كغم – رضا عباسي 67 كغم – سجاد ايمن طلب 72 كغم – ناصر علي زاد 87 كغم.

الميدالية البرونزية: محمد مهدي جواهري 55 كغم – ايمان محمدي 63 كغم- أمين كاوياني نجاد 77 كغم – بيجمان بوشتام 82 كغم – امير قاسمي منجزي 130 كغم.

هذا ونجح منتخب ايران من إحراز كأس البطولة عن جدارة واستحقاق بمجموع 195 نقطة تلاه نظيريه المجري وآلاذربيجاني بـ 80 نقطة.

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ايران تحرز لقب بطولة كأس «زغرب» الدولية للمصارعة

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