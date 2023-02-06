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زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة يضرب تركيا

زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة يضرب تركيا
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، في تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

العالم - ترکيا

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان دمشق واللاذقية في سوريا شعروا بهزات قوية.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مصر تعرضت لزلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

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