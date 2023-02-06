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صنعاء : الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسمياً بحصار الشعب اليمني

صنعاء : الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسمياً بحصار الشعب اليمني
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب وزير الخارجية اليمن حسين العزي، أن الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسميا بحصار الشعب اليمني.

العالم - الیمن

وأوضح العزي في تغريدة على حسابه بتويتر، يوم الأحد، قائلا: "قبل قليل امتنعت آلية الأونفيم عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر، في محاولة رخيصة ومبتذلة للظهور بملكية أكثر من الملك".

ولفت أن "على الأمم المتحدة وقف إعاقاتها فوراً، أو إلغاء دور الأونفيم، وترك التحالف يعترض سفن الشعب اليمني وسيكون لكل حادث حديث".

وشدد نائب وزير الخارجية قائلاً: "أما أن تعيق الأمم المتحدة سفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان! فهذا مرفوض وغير مقبول بالمطلق"، محذراً بقوله: "إن هذا التعسف لاشك سيكلف الأمم المتحدة الكثير".

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صنعاء : الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسمياً بحصار الشعب اليمني

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