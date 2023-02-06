تركيا..إعلان حالة التأهب في المناطق المتضررة من الزلزال

العالم-تركيا

وأضاف أردوغان أنه تم أعلان حالة التأهب لمساعدة المناطق المتضررة: " كافة وحداتنا المعنية في حالة تأهب تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية".

من جهته قال وزير الداخلية التركي (زلزال قهرمان مرعش): "هناك مواطنون فقدوا أرواحهم.. جميع فرقنا في حالة تأهب، رفعنا إنذارا من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".

بدوره أفاد والي عثمانية جنوبي تركيا بمصرع 5 أشخاص وتهدم 34 مبنى في المدينة.

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي.