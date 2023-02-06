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في اجتماع للإطار التنسيقي مساء الاحد..

السوداني: معالجات البنك المركزي في سياق عملية إصلاح مالي ومصرفي

السوداني: معالجات البنك المركزي في سياق عملية إصلاح مالي ومصرفي
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

عقد الاطار التنسيقي مساء الاحد، اجتماعا في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي اشار الى أن المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي.

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ذكر بيان للاطار التنسيقي، أنه المجتمعين ناقشوا "تطورات المشهد السياسي والامني، بالاضافة الى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم مجلس الوزراء تقديمها الى مجلس النواب لاقرارها" .

وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم شرحا مفصلا عن الآليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي ، بالاضافة الى الحوارات التي اجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي ، مشيرا الى ان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تاتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي".

من جانب اخر، ناقش المجتمعون، بحسب البيان، الاجراءات الحكومية لتقليل تاثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، فضلا عن الزيارة المرتقبة لوفد العراق الى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالا لاجتماعات اسطنبول .

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